МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Российское правительство в ходе заседания в четверг рассмотрело и одобрило проект федерального закона, который подразумевает расширение возможностей на получение материнского капитала для отцов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — отмечается на сайте.

Как сообщалось ранее, документ предусматривает распространение права на материнский капитал на отцов, одиноко воспитывающих двух и более детей. Они должны иметь гражданство Российской Федерации. Оформление выплаты возможно "в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ, родившей указанных детей, и объявления ее умершей".

Помимо этого законопроект устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях, "в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего двух и более детей".