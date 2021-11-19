МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В новом 2022 году в России изменятся критерии оценки при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минтрудом.

В ведомстве изданию подтвердили разработку такого документа, планируется, что его подпишут до конца текущего 2021 года и он вступит в силу в следующем году.

В России комплексная оценка нуждаемости начала применяться с 1 апреля этого года при назначении пособий малоимущим, чьи доходы ниже регионального прожиточного минимума, на детей от 3 до 7 лет включительно.

Это необходимо, чтобы оказывалась помощь адресно, действительно малоимущим.

С 1 июля текущего года комплексная оценка проводится также при назначении ежемесячных пособий беременным женщинам, которые встали на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности, а также нуждающимся одиноким родителям детей от 8 до 17 лет.

Из проекта постановления издание делает выводы, что назначение пособия на детей от 3 до 7 лет может осуществляться по месту жительства даже при отсутствии регистрации. Регионы для выполнения этой задачи наделяются правом предусмотреть такую опцию в своем законодательстве.

Принципиальное изменение касается оценки доходов граждан: претендовать на государственную поддержку смогут семьи, если средний доход на каждого ее члена не превышает региональный прожиточный минимум.

При расчете доходов не будут учитываться: