МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Правительство России предоставило возможность обращения за единовременной выплатой пенсионных накоплений по электронному заявлению, сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на соответствующее постановление. Мишустин утвердил порядок контроля за ценами на жизненно важные лекарства

"Граждане, желающие получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, смогут сделать это по электронному заявлению в Пенсионный фонд России либо негосударственный пенсионный фонд, в том числе через портал госуслуг. Постановление, закрепляющее такую возможность, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в публикации.

Отмечается, что новый формат позволит упростить и ускорить получение единовременной выплаты; это решение — еще один шаг по переводу госуслуг в электронный формат в рамках проекта создания социального казначейства.

В правительстве напомнили, что пенсионные накопления составляются из отчислений работодателя и дохода от инвестирования этих средств Пенсионным фондом России либо негосударственным пенсионном фондом — в зависимости от того, где формировались накопления гражданина по его выбору.

Получить единовременную выплату пенсионных накоплений могут люди, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца либо пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа, но достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин. Ещё одна категория — граждане, размер накопительной пенсии которых при её назначении составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии.