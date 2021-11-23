МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В среду, 24 ноября, нижняя палата российского парламента планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о передаче Пенсионному фонду России (ПФР) полномочий по назначению ряда мер социальной поддержки, сейчас они находятся в ведении регионов.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на Минтруда, с 1 января 2022 года в ПФР передадут полномочия по назначению 17 мер поддержки.

Документ в октябре уже поддержан Госдумой в первом чтении.

В число мер, которые перейдут в ведомство Пенсионного фонда, вошли государственные пособия гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:

пособие по беременности и родам,



единовременное пособие при рождении ребенка,



единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью,



ежемесячное пособие по уходу за ребенком,



единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,



ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

"Эти меры финансируются из федерального бюджета. До 1 января 2022 года финансирование осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета регионам. После 1 января 2022 года трансферт будет направляться в Пенсионный фонд", — сообщили изданию в Минтруда.

Россиянам будет удобнее получать пособия через ПФР: у фонда уже накоплен значительный опыт по реализации различных социальных выплат.

Сейчас ПФР назначает материнский капитал и выплаты одиноким родителям и женщинам в сложной жизненной ситуации, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

"С учетом того, что меры передаются в Пенсионный фонд, с 1 января 2022 года предлагается также внести изменения в приказ Минтруда, регламентирующий порядок и условия назначения этих мер поддержки", — отмечает газета.