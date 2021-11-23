Госдума рассмотрит законопроект об изменении системы выплат детских пособий
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В среду, 24 ноября, нижняя палата российского парламента планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о передаче Пенсионному фонду России (ПФР) полномочий по назначению ряда мер социальной поддержки, сейчас они находятся в ведении регионов.
Как пишет "Российская газета" со ссылкой на Минтруда, с 1 января 2022 года в ПФР передадут полномочия по назначению 17 мер поддержки.
Документ в октябре уже поддержан Госдумой в первом чтении.
В число мер, которые перейдут в ведомство Пенсионного фонда, вошли государственные пособия гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе:
- пособие по беременности и родам,
- единовременное пособие при рождении ребенка,
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью,
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком,
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
"Эти меры финансируются из федерального бюджета. До 1 января 2022 года финансирование осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета регионам. После 1 января 2022 года трансферт будет направляться в Пенсионный фонд", — сообщили изданию в Минтруда.
Россиянам будет удобнее получать пособия через ПФР: у фонда уже накоплен значительный опыт по реализации различных социальных выплат.
Сейчас ПФР назначает материнский капитал и выплаты одиноким родителям и женщинам в сложной жизненной ситуации, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
"С учетом того, что меры передаются в Пенсионный фонд, с 1 января 2022 года предлагается также внести изменения в приказ Минтруда, регламентирующий порядок и условия назначения этих мер поддержки", — отмечает газета.
https://1prime.ru/pensions/20211123/835299676.html