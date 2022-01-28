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Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
Пенсии
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году. Путин 12 января объявил о намерении проиндексировать пенсии россиян выше инфляции — на 8,6% —... ПРАЙМ, 28.01.2022
экономика, новости, пенсии, владимир путин, индексация пенсий, закон
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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" Работа Пенсионного фонда РФ в Чите
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году.
Путин 12 января объявил о намерении
проиндексировать пенсии россиян выше инфляции — на 8,6% — и поручил кабмину в ближайшее время сделать все необходимое для реализации этих планов.
Минфин
оценил дополнительные расходы на предложенную президентом индексацию в 2022 году на уровне 172,7 миллиарда рублей.
Решение об индексации будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Кабмин внес данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера.
Необходимые для реализации инициативы средства в бюджете есть.