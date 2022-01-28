МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году. Россиянам рассказали, что делать, если не хватает стажа для пенсии

Путин 12 января объявил о намерении проиндексировать пенсии россиян выше инфляции — на 8,6% — и поручил кабмину в ближайшее время сделать все необходимое для реализации этих планов.

Минфин оценил дополнительные расходы на предложенную президентом индексацию в 2022 году на уровне 172,7 миллиарда рублей.

Решение об индексации будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Кабмин внес данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера.

Необходимые для реализации инициативы средства в бюджете есть.