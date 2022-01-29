МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Россиянам, чтобы получить интересующую их информацию о пенсиях, пособиях и других выплатах, идущих через Пенсионный фонд России (ПФР), не обязательно посещать клиентские службы фонда лично. Наоборот, в период очередного всплеска заболеваемости коронавирусной инфекции, гражданам советуют минимизировать посещение общественных мест.

Консультацию ПФР можно получить и по телефону.

Для этого нужно по телефону клиентской службы регионального отделения ПФР сначала получить кодовое слово. Тогда при звонке в клиентскую службу надо будет назвать придуманное кодовое слово, фамилию, имя и отчество, а также номер СНИЛС.

Специлист ПФР на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказали, как получить это кодовое слово.

Такое слово можно получить двумя способами:

можно подать заявление в любую клиентскую службу ПФР лично или через своего представителя.

можно зайти в личный кабинет на сайте ПФР, в разделе "Настройки идентификации личности посредством телефонной связи" выбрать опцию "Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности" и указать кодовое слово.

При этом кодовым словом может быть любая комбинация из букв и (или) цифр, слова или словосочетания. Главное, чтобы такая комбинация быстро не забылась. Но в крайнем случае слово можно будет заменить.