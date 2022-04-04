МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о денонсации РФ соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения, проект доступен в электронной думской базе. Госдума рассмотрит кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ

В пояснительных материалах к проекту отмечается, что "в целях обеспечения прекращения действия Соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации Соглашения 30 июня 2022 года. Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из Соглашения оформлено в виде федерального закона".