ПЕСКОВ: ТЕМА ИНДЕКСАЦИИ СОЦВЫПЛАТ И ПЕНСИЙ НАХОДИТСЯ НА ПОВЕСТКЕ КРЕМЛЯ, НО ПАРАМЕТРЫ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ОПРЕДЕЛИТЬ
https://1prime.ru/pensions/20220511/836863476.html
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ПЕСКОВ: ТЕМА ИНДЕКСАЦИИ СОЦВЫПЛАТ И ПЕНСИЙ НАХОДИТСЯ НА ПОВЕСТКЕ КРЕМЛЯ, НО ПАРАМЕТРЫ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ОПРЕДЕЛИТЬ
https://1prime.ru/pensions/20220511/836863476.html
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