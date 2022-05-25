МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Индексация пенсий на 10% позволит увеличить пенсии 35 миллионов пенсионеров, а средний размер пенсии составит 19 360 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое проводит в среду президент РФ Владимир Путин. Путин заявил о замедлении инфляции в России

Безусловно, добавил министр, "размер прибавки будет рассчитан персонально для каждого гражданина, для каждого пенсионера".

"Но средние цифры на сегодняшний день таковы, это значительная прибавка", — отметил он.

Котяков добавил, что доставка пенсии с учетом индексации начнется уже с 3 июня.

Кроме того, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит увеличить зарплаты примерно 4 миллионам россиян, заявил Котяков.