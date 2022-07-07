МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В Госдуму внесли проект закона, согласно которому назначение страховой и социальной пенсий будет происходить в беззаявительном порядке при потере кормильца. Документ опубликован в думской электронной базе.

Кроме того, эта мера будет распространяться на назначение социальной пенсии детям, если личности обоих родителей не удалось установить.

"Проектом федерального закона предлагается назначение в беззаявительном порядке страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны", — следует из пояснительной записки.