МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Большинство россиян даже не догадываются, что у них накоплена еще одна пенсия, и ею можно воспользоваться по достижении определенного возраста, сообщает "Российская газета". СМИ: миллионы пенсионеров получат надбавку к пенсии

Издание объясняет, что негосударственные пенсионные фонды, в которые граждане когда-то перевели накопительную часть пенсии, не обязаны уведомлять застрахованных лиц о наличии у них накопительных пенсий и когда ими можно воспользоваться, поэтому ПФР решил взять эти обязанности на себя: уведомления планируется рассылать через портал госуслуг.

Журналисты напоминают, что правами на пенсионные накопления обладают некоторые категории граждан. В частности, это люди 1967 года рождения и моложе, а также участники Программы государственного софинансирования пенсий и владельцы сертификата на материнский капитал, направившие его средства на будущую пенсию. При этом женщины имеют право обратиться за накопительной пенсией по достижении 55 лет, мужчины — 60 лет.

Накопления могут быть перечислены в виде единовременной выплаты. Это разовая выплата всех накоплений гражданам, у которых отсутствует право на страховую пенсию, либо размер накопительной пенсии составляет менее 5% от общей суммы страховой пенсии и накопительной пенсии.

Кроме того, практикуется срочная пенсионная выплата. Это ежемесячная выплата пенсии в течение 10 лет при получении права на страховую пенсию по старости (в том числе досрочно) для участников программы госсофинансирования или граждан, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Существует и непосредственно накопительная пенсия — ежемесячная пожизненная денежная выплата при назначении страховой пенсии по старости.