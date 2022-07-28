МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Правительство направит свыше десяти миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство выделит 45,5 миллиарда рублей на льготную ипотеку

"Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного минимума", — уточнил он в ходе совещания кабмина.

По словам премьера, деньги получат более миллиона граждан.

Ожидается, что дополнительное финансирование позволит снизить нагрузку на регионы в связи с повышением прожиточного минимума на 10%, которое произошло с 1 июня.

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