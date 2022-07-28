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2022
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Власти направят более десяти миллиардов рублей на доплаты пенсионерам
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Правительство направит свыше десяти миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Средства регионы получат на социальные... ПРАЙМ, 28.07.2022
экономика, новости, пенсии, правительство рф, пенсионеры, выплаты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Правительство направит свыше десяти миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного минимума", — уточнил он в ходе совещания кабмина.
По словам премьера, деньги получат более миллиона граждан.
Ожидается, что дополнительное финансирование позволит снизить нагрузку на регионы в связи с повышением прожиточного минимума на 10%, которое произошло с 1 июня.
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