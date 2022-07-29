МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Китай в ноябре запустит пилотную программу пенсионных накоплений на фоне старения населения. Эта мера предусмотрена в рамках усилий, направленных на удовлетворение растущего спроса на пенсионные продукты со стороны стареющего населения. Об этом в пятницу сообщило правительство. "Яндекс.Драйв" закупил автомобили китайского производителя

Это заявление, сделанное центральным банком Китая и банковским регулятором страны, опубликовано через три месяца после того, как Китай запустил первую в стране частную пенсионную программу, чтобы решить экономические проблемы стареющего общества.

Программа пенсионных накоплений нацелена на "дальнейшее улучшение финансовых продуктов для защиты пожилых, а также для удовлетворения разнообразных потребностей", заявили Народный банк Китая и Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC).

"Большая четверка" государственных банков Китая начнет испытания этой программы, которые продлятся один год, в пяти городах, включая Хэфэй, Гуанчжоу, Чэнду и Циндао, говорится в заявлении.

Пенсионные депозиты будут открываться на 5, 10, 15 и 20 лет, при этом максимальный размер депозита для частных лиц составит 500 000 юаней (74 231,33 доллара) для каждого банка.

Согласно программе частной пенсии, средства с пенсионных счетов частных лиц могут быть инвестированы в ряд финансовых продуктов, включая депозиты, продукты управления частным капиталом и паевые фонды.

Через 20 лет возраст 28% населения будет составлять более 60 лет, что на 10% больше, чем в настоящее время. Это самые высокие темпы старения среди населения стран мира, отмечают во Всемирной организации здравоохранения.

Согласно оценкам независимых консультационных компаний, рынок частных пенсий в Китае вырастет не менее чем до 1,7 трлн долларов к 2025 году против 300 млрд в настоящее время.