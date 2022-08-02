Адвокат Сулим рассказала, как можно самостоятельно увеличить размер пенсии
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Как можно самостоятельно увеличить размер будущей или уже выплачиваемой пенсии, в беседе с "РГ" рассказала адвокат Ольга Сулим.
Прежде всего, по ее словам, необходимо собрать все документы, подтверждающие трудовой стаж пенсионера и приравненные к нему годы. Например, это может быть отпуск по уходу за детьми.
Если пенсионер работал на Севере и в приравненных к нему регионах Дальнего Востока, на вредном и опасном производстве, ему следует представить эти документы.
Также Сулим отметила, что размер пенсионных выплат можно увеличить, причем значительно, если отложить выход на пенсию на несколько лет.
В то же время размер пенсии, по ее словам, может увеличиться в случае изменения количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, представлении сведений о дополнительном стаже за период до января 2002 года, переезде пенсионера на жительства в сельскую местность.
Адвокат отметила, что в этом случае необходимо подать в территориальное подразделение ПФР соответствующее заявление.
"Если возникают какие-то сомнения в правильности начисления пенсионных выплат, также необходимо подавать заявление о перерасчете пенсии. Также автоматически увеличивается пенсионная выплата (двойной размер фиксированной части страховой пенсии по старости) для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет", — объяснила Сулим.
https://1prime.ru/pensions/20220802/837669407.html