МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Как можно самостоятельно увеличить размер будущей или уже выплачиваемой пенсии, в беседе с "РГ" рассказала адвокат Ольга Сулим. В ПФР рассказали, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе

Прежде всего, по ее словам, необходимо собрать все документы, подтверждающие трудовой стаж пенсионера и приравненные к нему годы. Например, это может быть отпуск по уходу за детьми.

Если пенсионер работал на Севере и в приравненных к нему регионах Дальнего Востока, на вредном и опасном производстве, ему следует представить эти документы.

Также Сулим отметила, что размер пенсионных выплат можно увеличить, причем значительно, если отложить выход на пенсию на несколько лет.

В то же время размер пенсии, по ее словам, может увеличиться в случае изменения количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, представлении сведений о дополнительном стаже за период до января 2002 года, переезде пенсионера на жительства в сельскую местность.

Адвокат отметила, что в этом случае необходимо подать в территориальное подразделение ПФР соответствующее заявление.

"Если возникают какие-то сомнения в правильности начисления пенсионных выплат, также необходимо подавать заявление о перерасчете пенсии. Также автоматически увеличивается пенсионная выплата (двойной размер фиксированной части страховой пенсии по старости) для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет", — объяснила Сулим.