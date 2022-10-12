МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет в следующем году до 23 313 рублей в месяц,. Это следует из проекта городского бюджета на 2023-2025 годы. Социальные выплаты москвичам проиндексируют на десять процентов

Ранее он составлял 21 193 рубля.

Как ожидается, московскую доплату получат более двух миллионов пенсионеров.

Кроме того, из проекта следует, что социальные расходы составят половину бюджета Москвы на плановый период или 2,1 триллиона рублей. В эту категорию входят расходы на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Расходы бюджета на столичное здравоохранение в 2023 году составят 530,5 миллиард рублей, с учетом средств ОМС — 899,4 миллиарда рублей.