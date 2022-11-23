МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Британские власти с 23 ноября выплатят по 300 фунтов свыше 11,6 миллиона пенсионеров в связи с рекордной инфляцией и ростом стоимости жизни в стране, следует из публикации на официальном портале правительства Великобритании. Уйти на повышение: европейским пенсионерам придется работать еще больше

"Мы хотим сделать все возможное для поддержки пенсионеров, которые часто наиболее уязвимы к росту цен. Поэтому мы предоставляем всем домохозяйствам пенсионеров дополнительные 300 фунтов стерлингов", — отметил министр труда и пенсий страны Мел Страйд.

Согласно сообщению, данная поддержка дополнит обычные "зимние" пособия, что позволит некоторым пенсионерам получать до 600 фунтов стерлингов. Выплаты произведут до 13 января 2023 года, уточняется в британском правительстве.

Финансовая помощь входит в представленный кабмином пакет мер на сумму 37 миллиардов фунтов стерлингов, направленный на поддержку самых уязвимых слоев населения Великобритании.