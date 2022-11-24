Госдума одобрила проект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
ГД одобрила проект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2023 году
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, устанавливающий с 1 января 2023 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии устанавливается в размере 264 месяца.
"Таким образом, в целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2023 г. предлагается установить в размере 264 месяца", — сказано в пояснительной записке к проекту.