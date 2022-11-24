МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, устанавливающий с 1 января 2023 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии устанавливается в размере 264 месяца. Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии

"Таким образом, в целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2023 г. предлагается установить в размере 264 месяца", — сказано в пояснительной записке к проекту.