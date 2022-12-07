МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по социальной политике рекомендовал отклонить в первом чтении проект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Россиян предупредили, какой стаж уменьшит пенсию

Документ был внесен в нижнюю палату парламента партией ЛДПР еще год назад. Он предлагает на регулярной основе выплачивать всем работающим и неработающим пенсионерам дополнительную пенсию в конце года. Как уточнялось в пояснительной записке, выплаты будут положены получателям страховых пенсий, выплат по гособеспечению, а также "военных" пенсий. Таким образом положение всех российских пенсионеров будет уравнено.

По словам депутата Светланы Бессараб, реализация инициативы потребует существенных бюджетных расходов. Учитывая дефицит бюджета, заложенный на следующий год, найти источник необходимых средств будет "очень сложно", отметила она.

При этом глава комитета Ярослав Нилов уточнил, что обсуждение проекта продолжится на заседании Госдумы.

Во вторник партия "Справедливая Россия — За правду" внесла в Государственную Думу законопроект о выплате в декабре дополнительной страховой пенсии по старости.