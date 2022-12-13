МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Третье чтение запланировано на 15 декабря. ГД отменила раздельную выкладку вина в рознице по дате регистрации в ЕГАИС

Базовый документ по аналогии с системами страхования вкладов и гарантирования прав застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования предусматривает создание на базе Агентства по страхованию вкладов системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в сфере негосударственного пенсионного обеспечения. Система создается в целях защиты прав физлиц, которым в соответствии с пенсионным договором должны производиться или производятся выплаты негосударственной пенсии.

Гарантийными случаями при этом становятся аннулирование лицензии или банкротство НПФ. Участнику такой системы или его правопреемнику в подобных случаях гарантируется выплата возмещения за счет средств фонда гарантирования пенсионных резервов. Фонд формируется за счет ежегодных гарантийных взносов НПФ и других источников и администрируется АСВ. При этом допускается возможность перевода гарантийного возмещения в другой НПФ.

На этапе накопления участникам системы будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах (взносы самого участника, его работодателя и иных лиц с учетом результата их размещения), но не более предельного размера гарантируемой суммы — 1,4 миллиона рублей. А на этапе выплаты пенсий гарантируется выплата любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости.

Законопроект-спутник вносит в действующее законодательство об НПФ и о банкротстве изменения, необходимые для реализации базового документа. В частности, они касаются особенностей рассмотрения дела о банкротстве НПФ, исполнения АСВ функций временной администрации и полномочий конкурсного управляющего НПФ, а также ведения агентством реестра обязательств такого фонда.

При этом предусматривается, что требования АСВ, приобретенные после выплаты или перевода гарантийного возмещения в другой НПФ, удовлетворяются в составе требований кредиторов первой очереди за счет средств пенсионных резервов и конкурсной массы. А размер требований других кредиторов НПФ будет определяться с учетом выплаченного или переведенного АСВ гарантийного возмещения.