МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Перерасчет пенсий работающим пенсионерам в России произойдет 1 августа, а максимальная сумма начисления составит около 370 рублей, сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Социальный фонд повысит накопительные и срочные пенсии 103 тысяч россиян

"Размер увеличения пенсии у разных пенсионеров отличается: чем выше была зарплата в прошлом году (страховые взносы с нее), тем больше баллов заработано и выше "добавка". Максимально начисляется из расчета стоимости не более трех пенсионных баллов, то есть приблизительно 360-370 рублей — в зависимости от года назначения пенсии. Перерасчет происходит автоматически и обращаться в Социальный фонд России пенсионеру не нужно", — сказала Дайнеко РИА Новости

Согласно Федеральному закону от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ, стоимость одного пенсионного балла в 2023 году установлена на уровне 123,77 рублей. Так, максимальная сумма надбавки в августе составит 371,31 рублей.

По словам эксперта, перерасчет положен работавшим в 2022 году пенсионерам, тем, кому в июле исполнилось 80 лет — прибавка составит 7567,33 рублей, а также пенсионерам с инвалидностью, которым в июле была установлена более "тяжелая" группа инвалидности. Дайнеко объяснила, что при переходе на I группу вместо II прибавка к социальной пенсии составит 7153,40 рублей, а к страховой — 7567,33 рублей, а при переходе на II группу вместо III к социальной добавят 1072,94 рубля, а к страховой – 3783,67 рубля.

"Перерасчет пенсий 1 августа положен… пенсионерам из числа летчиков и шахтеров, имеющих выслугу лет (25 лет — мужчины и 20 лет — женщины, ушедшие по состоянию здоровья 20 и 15 лет соответственно), подавшим заявление о назначении доплаты/перерасчета пенсии в период с 1 апреля по 30 июня этого года", — добавила Дайнеко.