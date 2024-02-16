ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Российские власти работают над правилами исчисления трудового стажа для получения пенсий в новых регионах, решение примут в короткие сроки, заявил президент России Владимир Путин. В Молдавии повысят зарплаты министрам в ущерб пенсионерам, заявил депутат

Глава государства 16 февраля пообщался со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.

По словам президента, сейчас нужно отрегулировать все, что касается пенсионных прав жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

"Государство я думаю, в том числе рассчитывает, что в самые короткие сроки она будет закончена и они будут непростыми эти решения, но мы в Крыму это делали — надо засчитывать и стаж работы, который люди получили, работая еще на территориях, когда они находились в составе Украины", — сказал он.

На вопрос о выплате пенсий для сотрудников предприятий из других стран Путин ответил, что соответствующие отношения урегулированы со всеми странами СНГ, кроме Украины, Туркменистана и Узбекистана, для граждан которых тоже есть определенные правила.

В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

30 сентября 2022 года Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали "гражданами РФ навсегда". 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.