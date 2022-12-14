В России завершили подготовку к объединению ПФР и ФСС
Глава Минтруда Котяков заявил о завершении подготовительной работы к объединению ПФР и ФСС
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Подготовка к объединению Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единый Соцфонд завершилась, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Новая структура заработает в России с 1 января, напомнил он.
Министр отметил, что обсуждение проекта по созданию Соцфонда прошло в открытом формате согласно поручению главы государства.
Президент России Владимир Путин 14 июля подписал законо создании единого Фонда пенсионного и социального страхования в рамках проекта по созданию социального казначейства. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, переходный период при объединении двух фондов может составить до двух лет.