МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) намерена представить предложения по созданию в Евросоюзе суверенного фонда к лету текущего года, говорится в заключениях саммита глав государств ЕС. Еврокомиссия сообщила о выявлении манипуляций в онлайн-магазинах Европы

Накануне источник в ЕС рассказал журналистам, что лидеры союза на этой встрече, как ожидается, обсудят формирование такого фонда.

"Как частные, так и государственные инвестиции необходимы для покрытия недостатка в инвестициях, которые подрывают экономический рост. Европейский совет (саммит — ред.) принимает к сведению намерение Комиссии предложить Европейский суверенный фонд до лета 2023 года для поддержки инвестиций в стратегические сектора", — отмечается в документе.

При этом лидеры попросили ЕК и Совет стран ЕС "обеспечить полную мобилизацию доступного финансирования и существующих финансовых инструментов, чтобы обеспечить своевременную и адресную поддержку в стратегических секторах, не затрагивая цели политики сплочения" Евросоюза, говорится в документе.

В ЕС существует общий бюджет, который в основном наполняется взносами стран-членов. Кроме того, средства на рынке занимает Еврокомиссия, в частности, для распределения по различным программам союза.