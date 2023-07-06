МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Львиную долю из более чем 12 триллионов рублей, находящихся в Фонде национального благосостояния (ФНБ), надо направить на развитие, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. Объем ФНБ за июнь увеличился на 317,124 миллиардов рублей

"Деньги, если ответить коротко, у России есть. Другое дело, что они до сих пор в массе своей лежат без движения", — сказал он.

"Скажу лишь о Фонде национального благосостояния, на счету которого достаточно солидная сумма — более 12 триллионов рублей. Так вот, по моему мнению, большую часть этой суммы следует сегодня не накапливать, а направлять на развитие", — добавил директор ЦЭМИ РАН.

Он также считает, что России, чтобы положить конец бегству капиталов, стоит ввести налог на переводы денег за рубеж (кроме переводов, касающихся лечения и образования).

"Так, к примеру, в Индии ввели 20% налог на вывод средств, и число желающих переводить свои деньги за границу, знаете ли, резко сократилось. Заработанные в России деньги бизнес должен в Россию и вкладывать, не правда ли?" — заключил Бахтизин.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 6 июля в 10.00 мск.