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Выпуск легковых автомобилей в Петербурге за 11 месяцев вырос на 23%


Компании / Индустрия / Транспорт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей на заводах Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге в январе-ноябре 2017 года увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 315,7 тысячи единиц, говорится в сообщении аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб".

В том числе в ноябре автомобильные заводы в Петербурге выпустили 31 тысячу автомобилей, что на 17% больше, чем за ноябрь 2016 года.

"По итогам года динамика роста сохранится в пределах 23%, петербургский автопром впервые с 2013 года окажется в плюсе. В следующем году мы уже не увидим такого сильного увеличения производства на городских автозаводах", - отметил генеральный директор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин, слова которого приводятся в сообщении.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают 9 моделей автомобилей - Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

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