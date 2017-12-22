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Danone заявила, что проверки ее молочной продукции в Волгограде проводились с нарушениями


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Danone выяснила, что проверки продукции ее волгоградского завода, в которой, по сообщению Россельхознадзора, были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы, производились с очевидными нарушениями, сообщила РИА Новости представитель компании.

Россельхознадзор в четверг заявил о выявлении антибиотиков в молочной продукции марки "Простоквашино" волгоградского завода Danone, и в пятницу приступил к расследованию причин, этого. Danone, в свою очередь, наличие антибиотиков в продукции отрицает.

По словам собеседницы агентства, "поздно вечером, после того как информация о якобы нарушении со стороны компании Danone уже появилась в средствах массовой информации, мы получили электронное письмо от комитета ветеринарии Волгоградской области, в котором содержался протокол исследования молока и запрос о предоставлении информации о принятых компанией мерах в части установления источника возникновения лекарственных средств в молочной продукции".

Производитель считает, что "анализ протокола показал, что данное исследование было выполнено с грубейшими нарушениями, исследование продукции проводилось через две недели после окончания ее срока годности".

"Пробы были отобраны 21 ноября 2017 года, исследование было проведено 14 декабря, а общественности и производителю сообщили о нем 21 декабря текущего года. Между тем в соответствии с законодательством подобные исследования должны быть проведены не позднее чем через 24 часа после отбора проб. Вследствие этого мы не можем признать результат, предоставленный комитетом ветеринарии Волгоградской области, достоверным", - заключила представитель компании.

"Компания намерена обратиться ко всем возможным средствам правовой защиты своей репутации", - подчеркнули в Danone.

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