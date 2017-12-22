Европейские компании собираются подписать с Крымом десятки инвестиционных соглашений

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Европейские компании намерены подписать с Крымом несколько десятков инвестиционных соглашений, сообщил журналистам председатель правления фонда Ялтинского международного экономического форума, сопредседатель организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

"Европейцы пока просят не называть те компании, но у нас на самом деле есть несколько десятков в проработке соглашений, которые планируются к подписанию на Ялтинском форуме", – сказал Назаров журналистам после заседания программного комитета Ялтинского международного экономического форума, который прошел в Москве.

По его словам, в Крыму создается современная инфраструктура, и имеются все возможности для нормальной работы бизнеса.

"Инвестор сегодня с интересом смотрит на территорию Крыма, как на привлечение своих инвестиций и создание новых производств... Международные предприниматели, инвесторы понимают, что именно сегодня лучше инвестировать в Крым, когда еще есть возможность предложить себя и быть эксклюзивными инвесторами. Через несколько лет, естественно, будет больше желающих, и тогда когда российский Крым станет международным Монако, в хорошем смысле этого слова, тогда конечно уже будет отбор", - подчеркнул Назаров.