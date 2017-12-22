Прикамье оптимизировало расходы, чтобы увеличить зарплаты учителям

УФА, 22 дек /ПРАЙМ/. Власти Пермского края провели оптимизацию расходов, чтобы выполнить майские указы президента РФ об увеличении зарплаты педагогов, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства финансов региона.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин на съезде "Единой России" заявил, что в 2018 году на повышение зарплат бюджетников будет выделено почти 300 миллиардов рублей, но Пермский край, Еврейская автономная область, Северная Осетия и Тыва до сих пор не предусмотрели на это средства.

В минобразовании Пермского края ранее агентству пояснили, что в бюджете региона на 2018 год предусмотрено более 135 миллионов рублей на исполнение указа президента РФ по заработной плате педагогам. Ведомство отметило, что с 2012 года в регионе зарплата педагогов выросла почти в два раза и сегодня составляет 29 тысяч 935 рублей.

"В бюджете Прикамья, несмотря на дефицит, заложено стопроцентное выполнение майских указов президента. Для этого пришлось проводить серьезную оптимизацию расходов в условиях ограничения федеральных дотаций Пермскому краю в сумме 2,3 миллиарда рублей", - заявили в министерстве финансов региона.