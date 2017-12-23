Авиакомпания "Азимут" в январе начнет продажу билетов на более чем 10 новых рейсов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек /ПРАЙМ/. Недавно созданная на юге РФ авиакомпания "Азимут" начнёт продажу билетов на более чем десять новых направлений из аэропорта "Платов" в Ростовской области и Краснодара в январе 2018 года, сообщил журналистам директор по стратегическому развитию авиакомпании Дмитрий Звонарев.

Всего "Азимут" рассчитывает открыть 23 новых направления в 2018 году.

"В январе мы планируем открыть продажу билетов на порядка половины новых направлений авиакомпании", - пояснил Звонарев.

Он добавил, что основная доля новых рейсов придётся на крупные города Южного и Северо-Кавказского федеральных округов из Ростова-на-Дону и Краснодара, где базируется "Азимут". Однако авиакомпания будет совершать и дальние перелеты.

"Мы очень внимательно смотрим на перелеты в южных направлениях, мы думаем про рейсы в Симферополь из обоих городов (Ростов-на-Дону и Краснодар - ред.)... в Северо-Кавказском федеральном округе это Грозный. Мы рассматриваем региональные программы совместно с холдингом "Аэропорты регионов", это Нижний Новгород", - подчеркнул Звонарев, добавив, что в фокусе авиакомпании также находится аэропорт Уфы. Кроме того, авиакомпания планирует совершать перелеты с промежуточной посадкой в Краснодаре.

По словам Звонарева, в планах "Азимута" расширять своё присутствие в 2018 году в городах, куда авиакомпания уже совершает полёты. В пресс-службе "Азимута" агентству добавили, что в 2018 году появятся новые рейсы из Краснодара в Симферополь, Самару, Казань, Омск и Уфу.

Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. Компания базируется в новом аэропорту "Платов" в Ростовской области и Краснодаре. В Москве создание базы не планируется.

К 2022 году флот авиакомпании будет насчитывать 16 судов, на данный момент у компании в наличии четыре самолёта. Весной 2018 года ожидается поступление ещё четырех судов. Авиакомпания планирует до конца 2017 года перевезти до 100 тысяч, а в 2018 году до 700 тысяч пассажиров. На данный момент авиакомпания совершает полеты из Ростова в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Сочи, Омск через столицу и Махачкалу. В столицу Дагестана и Санкт-Петербург также можно улететь из Краснодара.