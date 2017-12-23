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"Базэл Аэро": Пассажиропоток аэропорта Краснодара по итогам года вырастет на 17%


СОЧИ, 23 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта Краснодара по итогам года вырастет на 17%, сообщила журналистам коммерческий директор компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами Кубани, Асият Халваши.

"В аэропорту Сочи по итогам 2017 года будет около 5,5 миллионов пассажиров, а в Краснодаре пассажиропоток составит 3,5 миллиона человек", - сказала она после приземления первого прямого рейса из Ростовской области в Сочи авиакомпании "Азимут".

Халваши добавила, что прирост пассажиропотока в аэропортах Сочи и Краснодара по сравнению с 2016 годом составит 6% и 17% соответственно.

Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. Авиакомпания "Азимут" базируется в новом аэропорту Платов в Ростовской области и Краснодаре.

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