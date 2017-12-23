Долгов по зарплате на "Курганмашзаводе" нет

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Задолженности по зарплате на Курганском машиностроительном заводе, находящемся в процедуре финансового оздоровления, в данный момент нет, сообщил в кулуарах съезда ЕР губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

"Сейчас КМЗ фактически находится в структуре "Ростеха". На сегодняшний день, к счастью, уже нет задолженности по заработной плате. Динамика позитивная, нас устраивает", - сказал Кокорин.

Как ранее сообщал "Ростех", "Курганмашзавод" - одна из стратегических площадок группы КТЗ, основная доля в номенклатуре его продукции относится к ГОЗ и ВТС, это составляет более 90%. Ожидается, что после проведения процедур банкротства, "Курганмашзавод" должен будет возглавить военный дивизион КТЗ.