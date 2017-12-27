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Жителям Приморья выставили миллионные счета за электричество‍


Компании

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Жители Приморья (ДФО) получили от энергоснабжающей компании квитанции с миллионными начислениями за свет, сообщает "Российская газета".

Отмечается, что 35 жителей города Артем получили электронные квитанции с начислениями за свет, которые существенно превышают фактический объем потребления. Одна из горожанок опубликовала в интернете квитанцию, в которой к оплате выставлен счет в размере 2,8 млн рублей.

В свою очередь ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) пояснила, что причиной стала техническая ошибка, которая уже исправлена. На официальном сайте энергетики извинились перед абонентами за происшествие.

"Квитанция с корректными начислениями в электронном виде будет направлена 27 декабря. Счета за декабрь на бумажном носителе клиенты получат в начале января уже с откорректированными данными", -  поясняется в сообщении ДЭК.

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