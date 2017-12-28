FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

"Алроса" получила первые алмазы с Верхне-Мунского месторождения


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. "Алроса" ALRS получила первые алмазы с Верхне-Мунского месторождения в Якутии, сообщает компания в четверг.

Вывоз пробных партий руды с Верхней Муны начался в октябре и завершился в субботу, 23 декабря. Руда поступила на обогатительную фабрику для опробования технологии обогащения и подтверждения содержания алмазов. Пробное обогащение прошло в штатном режиме. Первые алмазы цех окончательной доводки комбината получил 25 декабря.

"В целом кристаллы с Муны отличаются от алмазов с "Зарницы" или "Удачной" по форме и цветности. Так, если удачнинские имеют более острые края, то мунские алмазы более округлые, встречаются лимонного или коричневого цвета", - отметил директор Удачнинского ГОКа Александр Махрачев, слова которого приводятся в сообщении.

Разработка Верхне-Мунского месторождения считается одним из крупнейших инвестиционных проектов компании. Оно находится в 170 километрах от Удачнинского ГОКа. Разработку месторождения планируется осуществлять до 2041 года. Запуск предприятия запланирован на 2018 год. Как отмечает компания, после выхода на проектную мощность в 2019 году предприятие будет добывать 3 миллиона тонн руды в год.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ