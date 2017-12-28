Названы самые популярные автомобили с пробегом в Москве‍

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Автомобиль крупнейшего российского автомобильного завода "АвтоВАЗ" Lada стал самым популярным в Москве на рынке подержанных машин, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

По итогам 11 месяцев текущего года объем рынка подержанных автомобилей в столице составил 272 тысячи штук.

На первой строчке - бренд Lada. Этих машин было продано с пробегом 22,2 тысячи штук.

На втором месте - немецкие Mercedes-Benz, чьи продажи на вторичке составили 18,2 тысячи штук.

Замыкает топ-3 Volkswagen. Машин немецкого бренда было продано 16,4 тысячи экземпляров.

Четвертую и пятую строчки занимают Ford и Hyundai с продажами 15,817 тысячи и 15,8 тысячи штук.