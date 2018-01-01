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В Подмосковье вырастет стоимость проезда на общественном транспорте


МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. С 1 января 2018 года в Московской области возрастет стоимость проезда на муниципальных, межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, следует из текста постановления правительства региона от 17 октября 2017 года.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Как следует из текста документа, стоимость проезда при оплате с использованием разового билета, реализуемого в салоне транспортного средства составит 48 рублей (в 2017 году стоимость билета составляла 46 рублей), а с помощью использования единой транспортной карты или других видов карт, позволяющих оплачивать проезд, - 32,92 рубля (в 2017 году - 31,65 рублей).

Стоимость проезда при использовании транспортных карт будет снижаться: при совершении до 10 поездок в месяц она составит 32,92 рубля, с 11 по 20 поездку - 30,62 рубля (в 2017 году было 29,43 рубля), с 21 по 30 поездку - 28,31 рубля (в 2017 году - 27,22 рубля), с 31 по 40 поездку - 26,01 рубля (в 2017 году - 25 рублей), с 41 по 50 поездку - 23,7 рубля (в 2017 году - 22,79 рубля), больше 51 поездки - 21, 4 рубля (в 2017 году - 20,57 рубля).

Тарифы по маршрутам регулярных перевозок также регулируются в зависимости от расстояния.

Стоимость проезда с использованием единой транспортной карты учащегося: с 1 по 35 поездку - 16,46 против тарифа в 15,83 рубля в 2017 году.

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