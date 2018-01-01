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В Подмосковье изменится порядок перемещения автомобилей на штрафстоянку


МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. С 1 января 2018 года в Московской области меняется порядок перемещения автомобилей на штрафстоянку, в течение первых суток можно будет забрать автомобиль бесплатно.

Мособлдума осенью приняла поправки в закон "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку...". Изменениями предлагается исчислять срок хранения задержанного транспортного средства в сутках и взымать стоимость хранения за каждые полные сутки, что позволит в течение суток забрать автомобиль и не нести расходы за его содержание на штрафстоянке.

При этом водитель по-прежнему будет обязан оплатить другие расходы, связанные с перемещением его автомобиля на штрафстоянку, а именно стоимость эвакуации, а также, соответственно, штраф за нарушение законодательства.

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