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Внешнеторговый оборот Хабаровского края и Китая превысил $1 млрд


ХАБАРОВСК, 1 янв - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Хабаровского края с Китаем в 2017 году превысил миллиард долларов США, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году, сообщил губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Губернатор отметил, что уже долгие годы Китай является основным партнером Хабаровского края на международной арене, в первую очередь – во внешней торговле.

"Есть статистика за девять месяцев 2017 года. Доля КНР во всем внешнеторговом обороте региона – около 60 процентов. В стоимостном выражении это более чем один миллиард долларов США, рост к уровню аналогичного периода прошлого года - почти в два раза", - сказал Шпорт РИА Новости.

По его словам, край экспортирует в КНР авиационную технику, продукцию лесной отрасли, топливно-энергетической отрасли, продовольственные товары, рыбу и морепродукты.

Он отметил, что прямые китайские инвестиции в край, по предварительным данным, в 2017 году составили около 26 миллионов долларов США.

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