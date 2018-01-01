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Хабаровский край будет продвигать продукцию с брендом "Наш выбор 27" в КНР


ХАБАРОВСК, 1 янв - ПРАЙМ. Продукцию Хабаровского края под брендом "Наш выбор 27" планируется продвигать на рынке Китая, сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

По его словам, в 2017 году пять предприятий Хабаровского края организовали отгрузку своей продукции в КНР. Это производителя пива, соков, молочной продукции. Пока объемы небольшие, но в Китае она популярна.

"Производители выстраивают отношения с Российским экспортным центром. Продвигается заявка для подачи на регистрацию регионального экспортного бренда "Наш выбор 27". Его цель - популяризация, узнаваемость и подтверждение качества продукции производителей Хабаровского края на внешних рынках. Регион в этом году стал пилотным в стране по внедрению экспортного стандарта", - сказал Шпорт РИА Новости.

Продуктовый бренд "Наш выбор 27" был презентован в декабре 2016 года в Хабаровске. На его эмблеме изображен самолет марки "Су", заключенный в пятиугольный символ знака качества РФ. Цифра 27 обозначает порядковый номер региона. Бренд присваивается местной продукции, которая признана качественной. Для популяризации товаров местных производителей в Хабаровске летом 2017 года прошла выставка-ярмарка "Наш выбор 27".

В июне 2018 года в Хабаровске пройдет вторая выставка-ярмарка "Наш выбор 27". В августе состоится международный фестиваль мороженого.

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