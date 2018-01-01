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Товарооборот Саратовской области со странами ЕАЭС в 2017 г вырос на треть


САРАТОВ, 1 янв - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли Саратовской области со странами Евразийского экономического союза почти за год составил 186,72 миллиона долларов, что на 36% выше уровня 2016 года, сообщил РИА Новости министр инвестиционной политики и имущественных отношений области Олег Галкин.

"Растут объемы взаимной торговли со странами Евразийского экономического союза, по предварительным данным за 11 месяцев 2017 года – 186,719 миллиона долларов, что на 36% больше 2016 года. Наибольшие объемы торговли с Республикой Казахстан – 61% от торгового оборота области в страны ЕАЭС и Республикой Беларусь – 32%", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что доля Киргизии в товарообороте региона со странами ЕАЭС составила 5%, Армении – 2%.

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