Четыре предприятия планируется ввести в эксплуатацию в 2018 г в ОЭЗ "Липецк"

ВОРОНЕЖ, 3 янв - ПРАЙМ. Четыре компании планируют ввести в эксплуатацию свои предприятия на территории особой экономической зоны "Липецк" в 2018 году, сообщил РИА Новости генеральный директор ОЭЗ Иван Кошелев.

Особая экономическая зона "Липецк" создана в 2005 году. На сегодняшний день в ней зарегистрировано 52 компании резидентов из 16 стран мира. С начала 2017 года статус резидента получили семь новых компаний. Сейчас на территории ОЭЗ работает 21 предприятие, из них семь заводов введены в эксплуатацию в 2017 году. Ведется строительство шести предприятий.

"Высочайшая стадия готовности, и точно будет "Шлюмберже". Это первый завод (компании) Schlumberger в условиях особой экономической зоны, и я надеюсь, что в этом году они приступят к реализации второго проекта на территории нашей площадки", - сказал Иван Кошелев.

По данным ОЭЗ "Липецк", предприятие "Шлюмберже" будет производить компоненты для электроцентробежных насосов, объем инвестиций составляет 3,8 миллиарда рублей.

"Компания Fondital, тоже очень известная компания, мы ждем сдачи завода в 2018 году. Две липецкие компании, это компании "БС Процессинг" и "Липецкая кофейная компания", которые также создадут свои заводы в этом году", - добавил Кошелев.

По информации пресс-службы особой экономической зоны, итальянское ООО "Фондиталь" будет заниматься производством радиаторов и котлов, объем инвестиций в проект составляет 2,52 миллиарда рублей. ООО "БС Процессинг" запустит производство по обработке металлопроката с объемом инвестиций 402 миллиона рублей. "Липецкая кофейная компания" намерена вложить в предприятие по переработке кофе на высокотехнологичном оборудовании 220 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.

На данный момент объем заявленных инвестиций в ОЭЗ "Липецк" составляет 176 миллиардов рублей, освоено 49 миллиардов рублей. Предприятиями выпущено продукции на 65 миллиардов рублей, совокупный объем налоговых и таможенных отчислений достиг 9 миллиардов рублей.