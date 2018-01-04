FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Более 50 иностранных делегаций посетили с бизнес-миссиями Новосибирскую область


НОВОСИБИРСК, 4 янв /ПРАЙМ/. Более 50 иностранных делегаций посетили в 2017 году Новосибирскую область с бизнес-миссиями, в регионе на различных стадиях реализуются семь инвестпроектов с иностранными инвестициями, сообщила пресс-служба областного правительства в ответ на запрос РИА Новости.

"Интерес со стороны деловых кругов иностранных государств к сотрудничеству с Новосибирской областью стабильно высок. Из-за рубежа в наш адрес регулярно поступают различные бизнес-предложения. В 2016 году Новосибирскую область посетили 55 иностранных делегаций с бизнес-миссиями из 30 стран мира, за 11 месяцев 2017 года – 53 делегаций из 31 страны", - говорится в сообщении.

Власти региона отметили, что всего на территории Новосибирской области в настоящее время в различной стадии реализации находятся семь проектов иностранных инвесторов. В их числе строительство завода полного цикла производства кондитерских изделий (ООО "Мон'дэлис Русь", США), строительство завода по производству холодильного оборудования (ООО "Арнег", Италия); строительство завода сухих строительных смесей (ООО "Хенкель Баутехник", Германия).

В 2017 году в регионе открылась фабрика по производству бумажных изделий. Это проект, реализуемый дочерним предприятием TZMO SA (Польша) ООО "БЕЛЛА Сибирь" с объемом инвестиций в 153,7 миллиона рублей.

Также в этом году китайская компания "ПекинКРА" заключила соглашение о сотрудничестве с Институтом цитологии и генетики СО РАН на сумму свыше 2 миллиардов рублей об инвестировании в крупные научно-технические проекты в области картофелеводства, рассчитанные до 2025 года. Первый проект – организация в Новосибирской области селекционно-семеноводческого центра по созданию элитного посадочного материала. Второй проект – создание лаборатории по переработке картофеля. Планируется создание производства крахмала и картофельного порошка.

В облправительстве добавили, что большой интерес к сотрудничеству по многим направлениям проявляют итальянские деловые круги. Готов сотрудничать в сфере высоких технологий в медицине и сельском хозяйстве Израиль. Представители японской делегации, посетившие Новосибирскую область в начале 2017 года, заявили о намерении проработать возможные условия участия в создании в Новосибирске высокотехнологичного онкологического центра.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ