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Вылет самолета из Петербурга в Доминикану задержан на 9 часов по техническим причинам


С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании AZUR air из Петербурга в Пунта-Кану Доминиканской республики задержан по техническим причинам более чем на 9 часов, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Пулково.

"Рейс 7877 в Доминикану на 2 часа 5 января задерживается, часть пассажиров размещены в гостинице, некоторые уехали домой. Людей попросили подождать до утра порядка 9 часов", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет должен был после задержки вылететь в 11 утра в пятницу, однако его вылет до сих пор задержан.

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