Минэкономразвития РФ намерено создать новую ТОР "Ростов" в Ярославской области

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ намерено создать новую территорию опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Ростов" на территории городского поселения Ростов в Ярославской области, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных актов в пятницу.

"Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Ростов" (далее – территория опережающего развития) на территории городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области, имея в виду, что ее функционирование будет обеспечивать достижение стабильного социально-экономического развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест", - говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что документ разработан в целях содействия развитию Ростова "путем диверсификации экономики, привлечения в монопрофильное муниципальное образование инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации ПАО "Ростовский оптико-механический завод", производства экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции".

Подчеркивается также, что создание ТОР в этим регионе позволит "преодолеть негативные тенденции". Сообщается, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и глава Ростова Андрей Лось уже направили соответствующую заявку в Минэкономразвития.

"Создание ТОСЭР на территории ГП Ростов обеспечит бюджетный эффект для бюджетов всех уровней в виде превышения уровня дополнительных доходов над недополученными и выпадающими в результате действия режима ТОСЭР доходами на общую сумму 150,6 миллиона рублей. При этом для федерального бюджета (с учетом бюджетов государственных внебюджетных фондов), бюджета Ярославской области и для местного бюджета города Ростова бюджетный эффект от создания ТОСЭР будет положительным", - отмечается также в документе.