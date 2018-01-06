Около 7 тысяч китайских туристов за три года посетили Ульяновск

САМАРА, 6 янв - ПРАЙМ. Около 7 тысяч китайских туристов за три года посетили родину Владимира Ленина – Ульяновск, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ульяновской области.

"Количество китайских туристов, посетивших Ульяновск за время реализации проекта "Красный маршрут" с 2014 года, составляет около 2000 групповых туристов, около 5000 самостоятельных туристов из КНР. Ежегодно туристский поток из КНР в рамках проекта увеличивается", - сообщили в пресс-службе.

В 2018 году Ульяновская область планирует принять около 900 групповых туристов и около 2000 самостоятельных туристов из КНР.

По информации областных властей, в апреле 2017 года туристы из Китая приезжали ко дню рождения Ленина, посадили в саду дома-музея в честь своего приезда вишневые деревья, поскольку это любимая ягода отца Владимира Ленина, Ильи Николаевича Ульянова. В канун 100-летия Октябрьской революции Ульяновск посетили более 100 туристов в составе организованной делегации, прибывших в город на теплоходах по Волге.

Как рассказали в правительстве Ульяновской области, сейчас активно налаживаются контакты с китайскими туроператорами, аккредитованными на работу по российскому направлению. Сейчас действует около 80 таких компаний. Перспективами реализации проекта "Красный маршрут" является открытие международных авиаперевозок в Ульяновске, что позволит связать город с провинциями Китая и удешевить стоимость тура для граждан этой страны.

"Планируется расширение линейки туристских продуктов под зонтичным брендом "Красный маршрут" ("Красный круиз", "Красный арт-тур" и др.) и расширение географии городов-участников проекта за счет привлечения Екатеринбурга, Перми и Самары. Это позволит расширить аудиторию целевого потребителя продукта и привлечь на территорию Ульяновской области большее количество туристов из Китайской Народной Республики", - добавили в правительстве региона.

Федеральный туристический проект "Красный маршрут" для туристов из Китая — это культурно-познавательный восьмидневный гранд-тур с посещением мест, связанных с деятельностью Ленина: Москва — Санкт-Петербург — Ленинградская область — Казань — Ульяновск. В проект намерены включиться и другие города — Самара, Уфа и Красноярск.

В июле 2015 года Ульяновская область стала координатором проекта. В рамках проекта Ульяновская область подписала с КНР ряд соглашений. В регионе планируют открыть "Музей СССР" на базе Ленинского мемориала. Также власти намерены создать российско-китайский кластер, где будут располагаться отели, гипермаркет с товарами из КНР, центр традиционной медицины и культурно-деловой центр.