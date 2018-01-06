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Астрахань ведет переговоры с Hyundai по производству судовых двигателей в ОЭЗ "Лотос"


РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 янв - ПРАЙМ. Правительство Астраханской области ведет переговоры с корейским гигантом Hyundai Heavy Industries о локализации производства судовых двигателей и силовых машин в местной особой экономической зоне "Лотос", сообщили РИА Новости в министерстве экономического развития региона.

"С южнокорейским гигантом Hyundai Heavy Industries ведутся переговоры о локализации производства судовых двигателей, силовых машин, используемых на оффшорных нефтегазовых платформах, а также двигателей для тепловозов. Кроме того, у Hyundai Heavy Industries есть ряд компетенций в сфере судостроения и машиностроения, которые также могут быть реализованы в интересах российской промышленности и внешней торговли", - пояснили агентству в министерстве.

Добавляют также, что с китайским холдингом ZPMC ведутся консультации о локализации в ОЭЗ "Лотос" судовых, оффшорных и портовых кранов, другого портового подъемного оборудования, а также оборудования для нефтегазовых платформ.

В настоящее время, по информации регионального минэкономразвития, ведутся активные переговоры с иранской компании "Астра-Дузиль" по производству в ОЭЗ парфюмерно-косметической продукции, с испанской Acopafi по производству судовой мебели и фурнитуры, а также с японской Nippon Steel & Sumikin Wedding Co., Ltd по локализации производства в ОЭЗ сварочных материалов.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Лотос" создана постановлением Правительства РФ №1214 от 18 ноября 2014 года в Наримановском районе Астраханской области на берегу реки Волги. В настоящее время в ОЭЗ "Лотос" статус резидентов имеют восемь компаний. Заявленные инвестиции этих компаний составляют более 24 миллиардов рублей.

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