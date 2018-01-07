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Власти определили 12 промплощадок для резидентов первой саратовской ТОСЭР


САРАТОВ, 7 янв - ПРАЙМ. Двенадцать свободных промплощадок определили для реализации инвестпроектов будущими резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Петровске Саратовской области, заявил РИА Новости министр инвестиционной политики и имущественных отношений Олег Галкин.

Статус ТОСЭР, который позволяет предоставлять инвесторам налоговые льготы, присвоен Петровску в сентябре прошлого года постановлением правительства РФ. Власти Петровского района ранее заявили, что в первые три года функционирования ТОСЭР планируется запустить пять крупных и не менее четырех средних инвестпроектов.

"В Петровске определены 12 свободных производственных площадок для будущих резидентов, которыми могут стать предприятия, осуществляющие деятельность в таких сферах, как растениеводство и животноводство, производство пищевых продуктов, минеральных вод, одежды, химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий, металлических изделий, автотранспортных средств", - сказал собеседник агентства.

По словам Галкина, уже подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации инвестпроектов с общим объемом инвестиций свыше 7,6 миллиарда рублей.

"Это проект ООО "ГМТ РосАгро" по строительству малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа и строительству тепличного комплекса, проект ООО "Старт" по производству биодизельного топлива и проект ЗАО "Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ" ZILL по производству автозапчастей. В рамках проектов будет создано более 600 постоянных рабочих мест", - сказал министр.

В настоящее время единственным градообразующим предприятием Петровска, численность населения которого составляет 29 тысяч человек, является Петровский электромеханический завод "Молот".

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