Пензенская область до 2020 года освоит все залежные земли сельхозназначения

САРАТОВ, 7 янв - ПРАЙМ. Пензенская область до 2020 года планирует ввести в оборот все залежные земли сельскохозяйственного назначения, заявил РИА Новости губернатор области Иван Белозерцев.

"Мы запланировали дальнейшую ставку на увеличение объемов сельскохозяйственного производства... Так, до 2020 года мы планируем ввести весь возможный объем залежных земель сельскохозяйственного назначения, и далее перед нами стоит вопрос о переходе к интенсивному типу земледелия", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 2016-2017 годах в регионе ввели в оборот 126 тысяч гектаров земли, которая не использовалась и заросла различными насаждениями.

"Сельхозпроизводители не все хотят брать землю такую, приходится с ними договариваться, приходится их убеждать. Люди, компании вкладывают большие денежные средства (на эти цели), но в тоже время и я, и они понимают, что земля — это капитал, и земля будет только дорожать, поэтому мы работаем в этом направлении", - пояснил Белозерцев.