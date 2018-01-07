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Инженерное обустройство грязинской площадки ОЭЗ "Липецк" завершат в 2018 г


ВОРОНЕЖ, 7 янв - ПРАЙМ. Инженерное обустройство грязинской площадки Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" будет завершено в 2018 году, что позволит полностью сосредоточить усилия на площадке Ельца, сообщил РИА Новости генеральный директор ОЭЗ "Липецк" Иван Кошелев.

ОЭЗ "Липецк" была создана в 2005 году и размещалась изначально только на территории Грязинского района - площадью более 10 тысяч квадратных километров. Елецкая промышленная площадка открылась 14 декабря 2016 года. В настоящие момент на елецкой площадке первый резидент - российское ООО "Шанс Энтерпрайз" - приступило к подготовительным работам. На грязинской площадке ОЭЗ работает 21 предприятие, из них семь заводов введены в эксплуатацию в 2017 году.

"В следующем году мы полностью завершаем инженерное обустройство грязинской площадки, это 1024 гектара - полностью, и все наши главные усилия будут сосредоточены в Ельце", - сказал Кошелев.

На сегодняшний день в ОЭЗ "Липецк" зарегистрировано 52 компании резидентов из 16 стран мира. С начала 2017 года статус резидента получили семь новых компаний. На данный момент объем заявленных инвестиций в ОЭЗ "Липецк" составляет 176 миллиардов рублей, освоено 49 миллиардов рублей. Предприятиями выпущено продукции на 65 миллиардов рублей, совокупный объем налоговых и таможенных отчислений достиг 9 миллиардов рублей.

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