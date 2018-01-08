"Ленэнерго" привлечет кредиты Сбербанка на сумму до 7 млрд руб

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - ПРАЙМ. Северо-Западный банк Сбербанка России предоставит ПАО "Ленэнерго" LSNG(входит в "Россети") кредиты на общую сумму до 7 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

"Ленэнерго" LSNG объявило ряд аукционов на предоставление кредитов в третьей декаде ноября. Согласно конкурсной документации, заемные средства привлекаются сроком на 60 месяцев для финансирования производственно-хозяйственной деятельности компании, в том числе для финансирования инвестиционной деятельности, а также рефинансирование кредитов и займов.

Согласно итоговым протоколам торгов, Северо-Западный банк Сбербанка SBER РФ оказался единственным участником конкурсного отбора на право предоставления кредита с лимитом до 3 миллиардов рублей, а также двух кредитов с лимитом 2 миллиарда рублей каждый.

"В связи с поступлением к рассмотрению... заявки от одного участника, соответствующего требованиям аукционной документации... открытый аукцион признать несостоявшимся. Признать Северо-Западный банк ПАО Сбербанк соответствующим всем требованиям аукционной документации... Принимая во внимание отсутствие времени на проведение повторной закупочной процедуры, в связи со срочностью начала оказания услуг... заключить договор с Северо-Западным банком ПАО Сбербанк как с единственным участником, соответствующим всем установленным требованиям аукционной документации", - говорится в протоколах.

"Ленэнерго" - одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны. Основными функциями "Ленэнерго" являются передача электроэнергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.