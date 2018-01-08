Голландская компания готова инвестировать в производство в Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв - ПРАЙМ. Голландская компания IHC Holland готова инвестировать в изготовление комплектующих для дноуглубительной техники на территории особой экономической зоны "Лотос" в Астраханской области, сообщили РИА Новости в региональном министерстве экономического развития.

Как рассказали в министерстве, в 2017 году АО "Объединенная судостроительная корпорация" (в нее входит астраханский судостроительный завод "Лотос") и IHC Holland подписали эксклюзивное соглашение о намерениях, предусматривающее проектирование и строительство земснарядов (судна технического флота для производства дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов) на территории России и для российского рынка.

"В рамках реализации соглашения IHC готова инвестировать в изготовление комплектующих для дноуглубительной техники на территории ОЭЗ "Лотос". Цель сотрудничества - проектирование и строительство земснарядов для российского рынка. Строительство будет осуществляться в Российской Федерации в соответствии с требованиями местного рынка", - пояснили агентству в областном минэкономразвития.

В настоящее время, по информации регионального минэкономразвития, ведутся активные переговоры с иранской компании "Астра-Дузиль" по производству в ОЭЗ парфюмерно-косметической продукции, с испанской Acopafi по производству судовой мебели и фурнитуры, а также с японской Nippon Steel & Sumikin Wedding Co., Ltd по локализации производства в ОЭЗ сварочных материалов. Кроме того, с китайским холдингом ZPMC ведутся консультации о локализации в ОЭЗ "Лотос" судовых, оффшорных и портовых кранов, другого портового подъемного оборудования, а также оборудования для нефтегазовых платформ.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Лотос" создана постановлением правительства РФ №1214 от 18 ноября 2014 года в Наримановском районе Астраханской области на берегу реки Волги. В настоящее время в ОЭЗ "Лотос" статус резидентов имеют восемь компаний. Заявленные инвестиции этих компаний составляют более 24 миллиардов рублей.